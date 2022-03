Don't Say Gay

Danes je nov dan

Na Floridi obravnavajo predlog zakona, ki prepoveduje, da se učitelji z učenci do 3. razreda OŠ pogovarjajo o spolni usmerjenosti in spolni identiteti. Če se tega ne bi držali, bi lahko starši šolo tožili.

Intenzivna propaganda proti LGBTQ+ v ZDA poteka že od začetka šolskega leta; iz osnovnih šol odstranjujejo knjige z LGBTQ+ tematikami ter uničujejo plakate in zastave, ki izražajo naklonjenost LGBTQ+ osebam. Letos je bilo vloženih že več kot 150 spornih zakonodajnih predlogov, ki se pretežno osredotočajo na režim v šolah. To argumentirajo s trditvijo, da so LGBTQ+ tematike politične in zato neprimerne za mlade.

Gre za poskus sistematičnega izbrisa kvir oseb iz šolskega sistema. Pri tem ne smemo pozabiti, da so LGBTQ+ mladostniki že zdaj bolj izpostavljeni ustrahovanju in vrstniškim napadom. Prav tako so bolj nagnjeni k depresiji in samomoru. Ravno šola pa bi morala učencem predstavljati varen prostor, v katerem lahko sobivajo in se brez strahu pogovarjajo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.