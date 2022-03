Umik Studia City

Od 21. marca do 9. maja, torej tudi v ključnem delu predvolilnega časa, Studia City ne bo na sporedu TV Slovenija

Voditelj Studia City Marcel Štefančič, jr. očitno ni po godu novega s strani Janševe vlade nastavljenega vodstva RTV Slovenija, zato ga bodo z umikom oddaje skušali utišati

V Inštitutu 8. marec so v sporočilu za javnost zapisali, da močno obsojajo pritiske, ki jih doživljajo novinarji in novinarke v zadnjem času. Poleg kadrovskih rošad na javni RTV Slovenija, pritiskov in žalitev novinarjev, sedaj še utišanje informativno-pogovorne oddaje Studia City za pomembnih šest tednov pred volitvami. Od 21. marca do 9. maja Studia City namreč ne bo na sporedu.

"Brez posebne obrazložitve, kljub dobri gledanosti in velikemu pomenu oddaje za javnost. Za javnost, ki ima pravico vedeti. Gre za manever utišanja kritičnih glasov in gre za preprečitev zastavljanja težkih ter nepristranskih vprašanj. Tak poseg v javni medij pomeni neposredni napad na demokracijo," so zapisali v Inštitutu 8. marec.

Dodali so, da zato gledalke in gledalci od vodstva RTV zahtevajo vrnitev Studia City na spored v rednem ponedeljkovem terminu. Pripravili so tudi spletno peticijo in ljudi pozvali, da prispevajo svoj podpis. Prav tako pa so gledalke in gledalce pozvali, da glede umika pomembne politične oddaje pišejo tudi varuhinji pravic gledalcev RTV Slovenija.

"Za Studio City. Za težka in neutrudljiva vprašanja. Za razmišljujoče kolumne. Za preprečevanje utišanja kritičnih glasov. Za informirano in kritično javnost," so poudarili.

Peticija je dostopna na tej spletni povezavi >>