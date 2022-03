Minister za družine z več otroki

"Pomembno je ustvarjati razmere, v katerih bodo starši lahko imeli toliko otrok, kolikor so si jih želeli na začetku svoje poti," je dejal minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj (NSi)

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino in socialne zadeve

© arhiv Mladine

"V demografski zimi, v kateri je skoraj vsa Evropa, so pomemben ključ do vzdržnega demografskega, gospodarskega in družbenega razvoja družine z več otroki," je prepričan minister za delo Janez Cigler Kralj, ki ne skriva svojih konservativnih prepričanj, sicer krščanski demokrat iz vrst NSi. "Glede na to je pomembno ustvarjati razmere, v katerih bodo starši lahko imeli toliko otrok, kolikor so si jih želeli na začetku svoje poti," meni.

Izvedene ankete po njegovi interpretaciji kažejo, da bi si v Sloveniji povprečno "vsak drugi par želel imeti po enega otroka več, kot jih ima v resnici". To je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti povedal na hibridni mednarodni konferenci Položaj velikih družin - prednosti in izzivi, ki sta jo v Ljubljani pripravili evropska mreža civilnih pobud Coface Families Europe in Družinska pobuda.

Po ministrovih besedah je treba zagotavljati razmere, v katerih "večjega števila otrok ne bomo več povezovali s slabšo blaginjo ali celo revščino družine". "Ena od pomembnih nalog celovite in učinkovite družinske politike je zmanjševanje razlik v blaginji posameznikov in parov brez otrok ter staršev z različnim številom otrok," je prepričan.

Kot je opomnil, je v naši državi več dobrih ukrepov v podporo vsem družinam in tudi nekaj takih, ki so posebej namenjeni velikim družinam. Med temi ukrepi so denimo materinski, starševski in očetovski dopust s stoodstotnim nadomestilom plače, skupaj pa trajajo kar 13 mesecev.

Državo vidi v vlogi tistega, ki "ustvarja spodbudne razmere za odločitev za družino in njen razvoj". Verjame namreč, da je "ključ za rešitev demografskega izziva v mladih in večjih družinah, ki imajo zagotovljen dom, varno zaposlitev in možnost za usklajeno družinsko in poklicno življenje".

Drugačnih, denimo istospolnih ali enostarševskih družin, minister, ki ga skrbijo "vse družine", ni omenjal.

PREBERITE TUDI: