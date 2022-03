»Nova vojna tik pred našim pragom v večini zbuja najboljše in v marsikom najslabše«

IZJAVA DNEVA

"Nova vojna tik pred našim pragom v večini zbuja najboljše in v marsikom najslabše. V Sloveniji smo kljub kratkosti osamosvojitvene vojne plačali precejšen davek in zdi se, da so obresti nanj večne. Posledice invazije na Ukrajino so nepredstavljive. Prej ali slej nas lahko obide skušnjava, da se stiske drugih navadimo. Morda bo tokrat drugače, saj bodo pregnanci ob nas, v naših mestih, v naših šolah. Največji izziv bomo sami sebi."

(Profesorica matematike in kolumnistka Marta Zabret o tem, da je sedanja vojna v Ukrajini prizadela, ogorčila, aktivirala skoraj vsakogar med nami; via Delo)