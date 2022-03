»S tem se gledalce odvrača od spremljanja javne televizije«

IZJAVA DNEVA

"S tem se gledalce odvrača od spremljanja javne televizije. Zaupanje v RTV Slovenija se krha in težko ga bo pridobiti nazaj. Ne gre samo za Studio City. Gre za kup oddaj, ki so jih kljub protestom novinarjev in strokovne javnosti porezali ali prestavili."

(Urednica Studia City Alenka Kotnik o umiku oddaj Studia City, Tarča in Tednik; via Večer)