Ob obisku slovenskega predsednika vlade Janeza Janše v Ukrajini je direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač na Facebooku zapisala, da "izražanje solidarnosti ni obisk vojnega območja za foto termin s predsednikom Ukrajine, medtem ko doma uvajaš cenzuro, groziš in napadaš". Obenem je dodala, da izražanje solidarnosti prav tako ni "pošiljanje policije nad organizacije, ki so se udeležile Shoda za mir", kot tudi ne "organizacija lastnega shoda v podporo Ukrajini, ki ga v živo prenašaš na nacionalni televiziji, ki si jo ravno prevzel".

"Vse to je golo izkoriščanje vojne. In nabiranje političnih točk."



Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. marec

"Izražanje solidarnosti ni, da udeležencem in udeleženkam shoda v roke deliš zastave z logotipom tvoje stranke. Izražanje solidarnosti ni, da Sloveniji prikrivaš, kako povezan si bil s Putinom. Izražanje solidarnosti ni ločevanje beguncev na tiste prave in tiste, ki to niso. Vse to je golo izkoriščanje vojne. In nabiranje političnih točk," je zapisala Nika Kovač.

