»Ne moreš kredibilno kritizirati Putina v Ukrajini, če te putinizem inspirira pri početju doma«

IZJAVA DNEVA

"Dvoličnost nekaterih novokomponiranih kritikov Putina, kot so Salvini, Trump in njima podobni, se ne kaže le v odnosu do beguncev, ampak tudi v tem, da svoje politične kariere gradijo na idejah, zelo podobnih tistim, s katerimi si Putin že več kot 20 let in vse bolj grobo in brezobzirno podreja Rusijo, zdaj pa bi to počel še pri sosedih. Z zakonskim in 'izvensodnim' preganjanjem političnih nasprotnikov, neodvisnih novinarjev in medijev, z zatiranjem političnih svoboščin in s krepitvijo 'vertikalne moči' kot alternative 'šibki in pokvarjeni' liberalni demokraciji, ki jo Putin že od samega začetka svoje politične poti prezira in zavrača. "

"Ne moreš kredibilno kritizirati Putina v Ukrajini, če te putinizem inspirira pri početju doma. In obratno. Nekatere ljudi je res lahko prekleto sram. Zdaj bi bil čas, da se ne glede na svoje siceršnje razlike vzamemo v roke in naredimo vse, da ustavimo vojne in pomagamo ljudem. Vsem ljudem. O tem bi res lahko bili enotni. Za kreganje nam ostaja veliko drugih zelo pomembnih vprašanj. Vsaj dokler smo in ostajamo demokracija. Tista liberalna, ki temelji na svobodnem odločanju o svoji prihodnosti in nas ne deli na ljudi in manj ljudi."

(Pravnik in kolumnist Matjaž Gruden o dvoličnosti nekaterih novokomponiranih kritikov Putina, kot so Salvini, Trump in njima podobni; via Večer)