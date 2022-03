»Ruska identiteta je v veliki meri zgrajena na mitu o nerazumljeni ruski duši«

IZJAVA DNEVA

"Ruska identiteta je v veliki meri zgrajena na mitu o nerazumljeni ruski duši, ki je zahod ne mara, o neki posebni ruski veličini, ki se zdi kot nekakšen iracionalen obliž na rane, ki so jih ljudstvu prizadejali diktatorji v stoletjih zatiranja, in na tej stari zablodi jaha tudi Putin, ki besno pogreva nacionalizem. Pri tem mu obilno pomaga ruska pravoslavna cerkev. To je počela ob napadu na Čečenijo, Gruzijo, Donbas in Krim. Patriarh Kiril je med nedavno mašo o boju med dobrim in zlim povedal, da so zlo gejevske parade. Ker jih je Donbas zavrnil, je zdaj v Ukrajini vojna. Ob tej obscenosti je amsterdamska pravoslavna cerkev napovedala prelom z rusko pravoslavno cerkvijo in priključitev Konstantinoplu."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o tem, da Rusija nima vlade, na delu je personaliziran režim)