Vojna kot katalizator podnebne bede

Danes je nov dan

Medtem ko Boris Johnson žica Savdijce, da povečajo količine načrpane nafte, Biden poleg njih prosjači še Združene arabske emirate – in celo Venezuelo. Če za trenutek odmislimo politične implikacije tovrstnih potez, ko v poskusu emancipacije od ruskih energentov Zahod pokleka pred Perzijskim zalivom, ta pa ga poleg vsega še ghosta, spregovorimo vsaj o podnebnih.

Panična reakcija nekaterih voditeljev ob višanju cen fosilnih energentov in obetih njihovega pomanjkanja kaže, kako zelo (ne)resno jemljejo nujnost čim hitrejšega prehoda na obnovljive vire energije. Nekoliko drugače ravna npr. Nemčija, ki se je odločila pohitriti implementacijo Zakona o obnovljivih virih energije in bo do leta 2035 v celoti delovala na pogon iz obnovljivih virov.

Seveda je nemogoče čez noč preklopiti s plina in nafte na obnovljive vire, kar države sili v kopičenje rezerv zaradi morebitne prekinitve ruske dobave, a vojna v Ukrajini je razkrila, da so bile tudi obljube o pojutrišnjem narejene s figo v žepu.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.