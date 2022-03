Ponižani do konca

Zaposleni v vrtcih in šolah oblikujejo prihodnost Slovenije, vlada pa se obnaša, kakor da ti ljudje ne obstajajo

Petra Koritnik je z dušo in telesom predana delu vzgojiteljice. Doživlja se kot svojevrsten podaljšek družin svojih malčkov in njihovih staršev, zaradi česar je slednjim po telefonu in elektronski pošti na voljo tudi ves dan. Njena plača je skromna, pa vendar pravi, da se s stavko bori za tiste, ki živijo še težje – za spregledano in podplačano pomožno osebje iz plačne skupine J, ki se komaj prebija iz meseca v mesec.

© Borut Krajnc

Petra Koritnik opravlja delo, ki je izjemno odgovorno in naporno, obenem pa človečno in pogosto tudi izpolnjujoče. Njen delovni dan traja dobesedno od zore do mraka, ves ta čas pa je izpostavljena različnim mnenjem, pohvalam in pritiskom. Ti pritiski so se v letih epidemije koronavirusa okrepili do neslutenih razsežnosti, Petra Koritnik in njene sodelavke pa so s skrajnimi napori opravljale množico zastavljenih nalog, skrbele za eno najranljivejših skupin prebivalstva in s tem podpirale enega izmed temeljev skupnosti. Mnoge so na delovnem mestu izgorele, marsikatera je razmišljala o spremembi poklica, vsem pa je skupno, da so krepko podplačane in za sedanjo oblast samoumevne. In ne, Petra Koritnik ni zdravnica, temveč vzgojiteljica.