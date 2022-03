Je Janšev obisk v Ukrajini res oblika vojnega dobičkarstva?

Pot v Kijev

Janez Janša in višegrajci pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem /

© president.gov.ua

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je eden najprepoznavnejših in najbolj priljubljenih politikov. Za večji del sveta, seveda predvsem za Zahod, je utelešenje Davida, ki se uspešno postavlja po robu Goljatu – ruski vojski. Pred izbruhom vojne je imel doma razmeroma nizko, približno 30-odstotno javnomnenjsko podporo in morda je Rusija zmotno računala, da se bo ob napadu ukrajinska javnost razcepila in zlomila.