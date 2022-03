Oče je moški in mama je ženska

Ne več pravic za geje in lezbijke, pač pa manj?

Transparenti protestnikov za pravo družino pred stavbo ustavnega sodišča

© Gašper Lešnik

Prejšnji četrtek so se pred ustavnim sodiščem zbrali protestniki. Pod vodstvom Aleša Primca, predsednika nekdanjega gibanja, zdaj politične stranke Glas za otroke in družine, so opozarjali, da ustavni sodniki odločajo o »ukinitvi zakonske zveze«, in sporočili, da je »zakonska zveza žene in moža tisočletna naravna zveza in prostor za rojstvo, vzgojo in razvoj otroka in zato ne more biti protiustavna«.

Protestniki so se pred ustavnim sodiščem tisti četrtek zbrali zato, ker naj bi sodišče tedaj odločalo o omenjenih vprašanjih. A na dnevnem redu tisti dan ni bilo vprašanja zakonske zveze, pač pa vprašanje pravice istospolnih parov do posvojitve. Gre za zahtevo za presojo ustavnosti in ustavno pritožbo istospolnega para zoper odločitev upravnih (in kasneje sodnih organov), da ga ne uvrstijo niti na seznam potencialnih posvojiteljev otrok.

Res je, da sta bili v zadnjih letih na ustavno sodišče vloženi tudi dve zadevi, ki izpodbijata ustavnost sedanje ureditve zakonske zveze. Eno od teh je predlani vložil zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki je presodil, da so v družinskem zakoniku zapisani pogoji za sklenitev zakonske in partnerske zveze ter pogoji za dostop do skupne posvojitve diskriminatorni, saj delijo ljudi po spolni usmerjenosti.

A tudi, ko bodo ustavni sodnice in sodniki odločali o teh vprašanjih, ne bodo odločali o »ukinitvi zakonske zveze« oziroma o »protiustavnosti« te. Kakorkoli bodo že odločili, bo zakonska zveza, kot je urejena zdaj, ostala v veljavi, ne bo protiustavna in ne bo odpravljena. V družinskem zakoniku piše, da je »zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene«. Ženska in moški bosta tudi v prihodnje lahko sklepala zakonsko zvezo pod enakimi pogoji kot doslej. Nič se v tem pogledu ne bo spremenilo niti, kar se tiče posvojitev.

Ustavno sodišče bo zgolj odločalo, ali ni zakonska določba bolj omejujoča kot ustavna in ali s tem od nekaterih pravic ne izključuje prebivalcev na podlagi njihove spolne usmerjenosti. Ustava namreč ne govori o moškem in ženski kot komplementarnih pogojih za sklenitev zveze, pravzaprav ju niti ne omenja. V ustavi piše le: »Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev.«

Dva dni po omenjenem shodu se je te teme dotaknil tudi predsednik vlade in predsednik SDS Janez Janša na slavnostni akademiji ob 33-letnici obstoja stranke. Dejal je takole: »V ustavi bo pisalo: oče je moški in mama je ženska.« Ko bi to zares pisalo v ustavi, zakonske zveze osebi istega spola ne bi mogli skleniti, posvojiti otroka pa prav tako ne. Kršitev teh dveh pravic istospolnih parov bi bila skladna z ustavo, heteroseksualni pari pa bi ju, v skladu z ustavo, še naprej uživali.

Zglede za ravnanje SDS pogosto najdemo pri njenih najtesnejših zaveznikih. Madžarski parlament, v katerem ima premier Viktor Orbán dvotretjinsko večino zaradi večinskega volilnega sistema, ki pretirano nagrajuje zmagovalce volitev, je pred dobrim letom storil točno to. S spremembo zakonodaje je istospolnim parom prepovedal posvojitev otroka, s spremembo ustave pa sklenitev zakonske zveze. Odtlej v madžarski ustavi piše: »Mati je ženska, oče pa je moški.«