Na stotem petkovem protivladnem protestu bo zbrane nagovoril Milan Kučan

Stoti petkov protest zoper "nedemokratično, protiustavno in koruptivno delovanje Janševe vlade" bo 18. marca ob 19. uri na Trgu republike v Ljubljani

Milan Kučan je že večkrat obiskal petkove protivladne proteste

© Luka Dakskobler

"Ta petek vas vse vabimo na stoti (100.) petkov protest zoper nedemokratično, protiustavno in koruptivno delovanje trenutne vlade! Ponovno se bomo zbrali ob 19. uri na Trgu republike!" so zapisali v Protestni ljudski skupščini in dodali, da si pred dvema letom nihče ni predstavljal, da bodo morali neprekinjeno protestirati kar 100 tednov, kar tudi ni bil njihov namen, a se razlogi za proteste iz tedna v teden tudi stopnjujejo.

Petkovi protestniki in protestnice so poudarili, da je kontinuirana pristnost na ulicah in hkrati odločna borba za ustavno zagotovljene pravice do združevanja in izražanja v javnem prostoru nujna. "Hkrati pa smo izjemno ponosni na zavednost, neustrašnost in aktivnost tisočerih prebivalk in prebivalcev, ki s svojo udeležbo so-ustvarjajo najdaljše samo-organizirane proteste v naši zgodovini!" so še zapisali in napovedali, da bo jubilejni petek poseben tudi zato, ker bo zbrane nagovoril prvi predsednik republike Milan Kučan.

"Milan Kučan, ki je ob policijski represiji, diskreditacijah in žalitvah trenutne strahovlade spontano postal podpornik petkovih protestov, se jih pred kratkim začel tudi redno udeleževati in ob tem povedal, da je to storil, ker so po njegovem šle stvari predaleč," so izpostavili v Protestni ljudski skupščini ter pridali, da so veseli, da se tudi nekateri najpomembnejši državniki in voditelji iz časov slovenske osamosvojitve zavedajo pomena demokracije, človekovih pravic in vladavine prava in so se še danes pripravljeni aktivno boriti za njih tudi na ulicah in trgih. "Ravno tako smo ponosni, da bo protestnice in protestnike nagovoril dolgoletni borec za človekove pravice Matjaž Hanžek," so še dodali. Poleg omenjenih bodo na protestu spregovorili tudi novinarka Jedrt Jež Furlan, kulturnik Andrej Rozman - Roza in nekateri drugi.

"Milan Kučan, ki je ob policijski represiji, diskreditacijah in žalitvah trenutne strahovlade spontano postal podpornik petkovih protestov, se jih pred kratkim začel tudi redno udeleževati in ob tem povedal, da je to storil, ker so po njegovem šle stvari predaleč."



Protestna ljudska skupščina

Petkovi protesti predstavljajo edinstveno civilno-družbeno gibanje, ki ga v zgodovini Slovenije še nismo videli. "Še nikoli v naši zgodovini ni bilo med vladajočo oblastjo in civilno družbo tako ogromnega razkoraka, še nikoli do sedaj nismo bili priča tako številčnemu in dolgoživemu gibanju, ki se kljub politični in policijski represiji tako odločno bori za človekove pravice, demokracijo in vladavino prava," so zapisali protestniki.

Na protestu bodo tako ponovno opozorili na nesprejemljive tožbe in kazni, ki jih dobiva vidni protestnik Jaša Jenull zaradi domnevne "organizacije protestov". "Gre za jasno kršenje človekovih pravic. Primer je že naslovil tudi Amnesty International, ki je sprožil mednarodno urgentno akcijo in novice o nedemokratičnem delovanju slovenske vlade in Janeza Janše posreduje mednarodni skupnosti. Vlada s temi potezami ponovno postavlja Slovenijo na seznam kršiteljic človekovih pravic in nam vsem prinaša sramoto," so zapisali.

Slovenska peticija Amnesty International Slovenija je dostopna na tej spletni povezavi, mednarodna peticija AI pa na tem spletnem mestu.

Petkovi protestniki in protestnice napovedujejo, da bo tokratni petkov protest "nekaj prav posebnega; kombinacija kolesarjenja, aktivizma, zagovorništva, ustvarjalnosti ter udarnih vsebinskih govorov". Pripravljenih pa imajo tudi nekaj presenečenj in obiskov simboličnih lokacij. Dodali so tudi, da bodo s tokratnim protestom oznanili začetek vseslovenske kampanje "GREMO VOLIT", že v soboto zjutraj pa se bodo pridružili iniciativi Glas Ljudstva, ki bo začela popotovanje po Sloveniji in pozivala ljudi po vsej državi k udeležbi na volitvah.

Spodaj v fotogaleriji objavljamo nekaj spletnih plakatov Protestne ljudske skupščine, s katerimi so obveščali o jubilejnem dogodku, ki se bo zgodil v petek, 18. marca.