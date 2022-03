Štefančič: »To, da se Studio City umika, je strokovno, poslovno in ekonomsko huda napaka. Norost.«

KOMENTAR DNEVA

"Malo pričakovano, ker so nas želeli na vsak način povoziti. Želeli so nas dati najprej na drugi program, a jim ga ni uspelo zgraditi. Iščejo razloge, opravičila in izgovore, da bi nas povozili, cenzurirali, utišali. Žaljivo in ponižujoče je zame, za ekipo Studia City in številno publiko."

"To, da se Studio City umika, je strokovno, poslovno in ekonomsko huda napaka. Norost."

(Novinar in voditelj Marcel Štefančič, jr. je v pogovoru za 1. program Radia Slovenija komentiral umik oddaje Studi City v času pred državnozborskimi volitvami. Vodstvu RTV Slovenija je "predlagal", da bi lahko oddajo premaknili na 2. program TV Slovenija, če bi že želeli imeti politična soočenja na prvem. Tako pa po njegovem mnenju odpadajo na prvem programu že uveljavljene oddaje, ker vodstvu v doglednem času ni uspelo sestaviti drugega programa. Ob ponedeljkih in četrtkih naj bi bila namreč po novem na sporedu predvolilna soočenja, zaradi česar se, poleg Studia City, umikata tudi oddaji Tednik in Tarča.)