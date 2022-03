EU pozablja lastne mini putine

Evropska komisija ne bo sprožila nedavno vzpostavljenega mehanizma pogojevanja, ki bi Madžarski in Poljski odrekel upravičenost do financiranja iz EU proračuna zaradi nespoštovanja vladavine prava. To je bil nujno potreben mejnik, ki ga je EU končno vzpostavila po letih tolerance peščice avtoritarnih voditeljev (tudi tebe gledamo, Janez), ki so se okoriščali s finančnimi sredstvi iz EU ter istočasno po mili volji kršili njeno pravo in osnovna načela.

Evropska komisija je zdaj zaradi vojne in predvsem vloge Poljske zaustavila ta mehanizem. Toda kršitve evropskega prava, napadi na demokracijo in ksenofobija s strani Orbana in poljske stranke PiS se z rusko invazijo niso ustavili. Mehanizem bi morali prilagoditi novi situaciji, a ga ne preprosto zaustaviti.

EU ima pred svojim pragom krvavo vojno, ki jo je zoper demokracijo zakuhal avtokratski režim. Zato je prav zdaj čas, da EU jasno brani svoje vrednote doma in avtokratom znotraj svojih meja, ki vladajo s trdo roko, to zvije na hrbtu.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.