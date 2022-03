Plačljivo parkiranje za zmanjšanje avtomobilskega prometa

Na Dunaju se trudijo povečati uporabo javnega prevoza

Javni prevoz na Dunaju

© Manfred Helmer

Dunaj želi z uvajanjem plačljivega parkiranja zmanjšati avtomobilski promet in povečati uporabo javnega prevoza. Tako bodo doprinesli k zaščiti podnebja in še višji kakovosti življenja Dunajčanov. Prihodke od parkirnin namenjajo širjenju mreže javnega prevoza.

Od 1. marca je parkiranje na Dunaju plačljivo po vsem mestu. Izjeme so zgolj neposeljena gozdna in industrijska območja. Tako želijo v mestu zmanjšati avtomobilski promet in meščane spodbuditi, da namesto avtomobila raje izberejo javni promet, kolo ali pa se na pot odpravijo peš. Poleg pozitivnega vpliva na podnebje bo sprememba pomenila tudi več prostih parkirnih mest za Dunajčane ter možnost za preoblikovanje parkirišč v zelene oaze ali kolesarske steze. Prihodke od parkirnin bo mesto namenilo izgradnji mreže javnega prometa.

Z uvedbo parkirnine v posameznih mestnih predelih se je število prostih parkirnih mest že povečalo za okoli 30 odstotkov in hkrati zmanjšalo število nedunajskih registrskih tablic. Samo na zahodu Dunaja se je ob uvedbi parkirnine dnevno število avtomobilov zmanjšalo za 8.000, obenem pa se je povečala uporaba javnega prevoza.

Zelena oaza

© Fürthner

Od 1. marca je tako v vseh dunajskih mestnih okrožjih omogočeno le kratkotrajno parkiranje s parkirnim listkom ali parkirno dovolilnico. Cone kratkotrajnega parkiranja v vseh triindvajsetih okrožjih veljajo od ponedeljka do petka med 9. in 22. uro za največ dve uri. Medtem ko je 15-minutno parkiranje brezplačno, pa pol ure stane 1,10 evrov, ena ura 2,20 evrov, ura in pol 3,30 evrov in dve uri kar 4,40 evrov. Časovna omejitev ne velja za stanovalce okrožja in podjetja s sedežem v tem okrožju, ki imajo parkirne dovolilnice. Dunajčani bodo za dovolilnico odšteli 10 evrov na mesec in enkratno upravno takso. Kupijo jo lahko za najmanj tri in največ 24 mesecev.

Mesto Dunaj je kratkotrajno parkiranje prvič uvedlo leta 1959 in to v prvem okrožju. Do leta 2019 so področje parkirnin razširili na 18 okrožij, letos pa na celotno mesto.