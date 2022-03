»Socialni dialog je civilizacijska pridobitev«

"To vodi v zelo nepremišljene in kratkotrajne odločitve. Socialni dialog je civilizacijska pridobitev. Velja za težkega in napornega, a moramo vedeti, da je vključevanje širše družbe v sprejemanje odločitev pomembno. Ker ne vidimo vsi vsega enako, ravno socialni dialog uravnava pot, da ne obveljajo samo interesi politike. Kapital ima denar in vpliv, vemo pa, kdo je glavni, ko se deli denar iz proračuna. Če je odmaknjena socialna komponenta s korektivom, gre zadeva v desno, v kapital. Z novelo zakona o dohodnini smo dali predvsem tistemu, ki zasluži največ."

(Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič o tem, kaj se zgodi s socialno državo, ko vlada odreže sindikate; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)