Robert Golob: »Čas je za svobodo!«

Konvencija stranke Gibanje Svoboda

Robert Golob, vodja stranke Gibanje Svoboda

© Gibanje Svoboda / YouTube

Koncertna dvorana ljubljanske Cvetličarne se je danes odela v modro, v njej je namreč potekala konvencija stranke Gibanje Svoboda. Javnosti je bil predstavljen več kot sto strani dolg program stranke, pa tudi kandidati, ki bodo stranko zastopali na prihajajočih državnozborskih volitvah. V pričakovanju verjetno največjega izzivalca Janeza Janše – vsaj tako narekujejo raziskave javnega mnenja –, se je konvencija stranke začela z rahlo zamudo. Predsedniku stranke Robertu Golobu naj bi jo namreč zagodel zastoj na cesti. Naposled je le prišel, ob vstopu v dvorano pa so ga pozdravile stoječe ovacije.

V nagovoru je Robert Golob dejal, da živimo v negotovih časih. »V času covida se je v vse nas naselil strah, negotovost,« je dejal. »Zapirali smo se v lastne domove, zapirali smo se v lastne skrbi, kako bomo preživeli to novo situacijo. In zapirali smo se v lastne strahove, kaj je sploh resnica, kaj je sploh res. In na tej točki je nastopila sedanja vlada.« Iluzija, da bi se ta znala spopasti z zdravstveno krizo, je bila kmalu razblinjena. »Prvi korak sedanje vlade je bil spor s stroko. Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki bi moral biti temelj našega postopanja v borbi z zdravstveno krizo, je bil prva žrtev političnih čistk.«

Namesto reševanja zdravstvene krize, se je ta »začela uporabljati kot krinka za lastne politične ambicije vladajoče elite«, je bil kritičen Golob. »Začeli so se obdajati z ograjo, s solzivcem in vodnim topom so pustošili po Ljubljani. Počeli so vse tisto, kar si resna vlada nikjer drugje na svetu ni privoščila. Namesto, da bi iskali pomiritev med ljudmi, so izvajali ukrepe, ki so spodbujali jezo, strah in razkol.« Kot je poudaril, »še nikoli nismo bili tako razdeljeni in tako razklani, kot smo v teh časih«.

Zbrane je spomnil, da smo bili ravno včeraj priča že stotim zaporednim protivladnim protestom. »Civilna družba se je uprla, bila je prva, ki je rekla, da je dovolj take politike. Dovolj je politike, ki v resnici svoj strah pred lastnim ljudstvom skriva za besedami prezira. In ta prezir je tisti, ki me navdihuje, da vem, kako se bo ta zgodovinska lekcija končala. Vedno v zgodovini, ko je diktatura prešla točko, na kateri je začela jemati ljudem dostojanstvo, so se ljudje uprli. In tudi tokrat bo tako. Ker če obstaja ena stvar, ki si je človeštvo nikoli ni dovolilo vzeti, je to človeško dostojanstvo. In ravno zaradi tega tudi vem, da se bomo borili in si bomo izborili – svobodo.«

Z uvodnim glasbenim nastopom je podporo Golobu sicer izrekel tudi pevec Magnifico, ki je nastopil pred podobo žičnate ograje. »Ena stvar me muči že od samega začetka, me žali, vzbuja v meni srd in jezo. Seveda govorim o žici na naši južni meji, v moji Beli krajini. In simbolno to predstavlja nasprotje svobodi,« je povedal. »Rekli ste, da jo boste umaknili, zato sem v veliki meri danes tukaj.« Podporo mu je izrekel tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Da Gibanje Svoboda ni stranka brez programa, kot ji to radi očitajo nasprotniki, so dokazali z več kot sto strani dolgim programom, ki nosi naslov Zaslužimo si. Zavzemati se nameravajo predvsem za zeleni preboj, moderno socialno državo ter svobodno in odprto družbo, poseben poudarek dajejo tudi na pomen pravne države in svobode medijev.

Sloveniji želijo zagotoviti varno energetsko prihodnost. Povečali bi rabo obnovljivih virov energije, fosilna goriva pa bi postala stvar preteklosti. Podpirali bi razvoj tehnoloških parkov, vlaganje v razvoj digitalnih in zelenih zagonskih podjetij, sofinancirali bi ciljno usmerjene programe zelenega prehoda podjetij z namenom zniževanja njihovega ogljičnega odtisa. Na področju zdravstva bi predlagali nov interventni zakon, v okviru tega pa skrajšanje čakalnih dob, debirokratizacijo in digitalizacijo zdravstvenih storitev, nadzor nad plačili javnih storitev, najpozneje dve leti po začetku mandata pa tudi sodoben zakon o zdravstvenem sistemu. Družinam bi radi pomagali z uvedbo univerzalnega otroškega dodatka, mladim z uvedbo državnih garancij za posojilo za nakup prvega stanovanja in gradnjo stanovanj prek stanovanjskih zadrug, starejšim pa bi omogočili varno starost z dostojnimi pokojninami. Tudi na področju vzgoje in izobraževanja napovedujejo povečanje sredstev – v večji meri bi financirali visoko šolstvo, prenovili bi tudi štipendijske politike.

Golob se namerava za poslanski mandat potegovati v dveh okrajih – Ljubljana center in Šiška 1. To pomeni, da se bo pomeril s koordinatorjem Levice Luko Mesecem. V Ljubljani bo kandidirala tudi podpredsednica stranke Urška Klakočar Zupančič, širši javnosti verjetno najbolj poznana po tem, da je na zasebnem Facebook profilu Janeza Janšo oklicala za »velikega diktatorja«, zaradi tega pa bila deležna številnih napadov s strani medijev, povezanih s stranko SDS.

Med vidnejšimi obrazi bodo v ljubljanskih okrajih kandidirali nekdanji rektor ljubljanske univerze Igor Papič, nekdanji predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregorič, izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, nekdanja poslanka Mirjam Bon Klanjšček, zgodovinar Martin Premk, novinarka Mojca Šetinc Pašek ter novinarka in radijska voditeljica Alenka Sivka.

Generalni sekretar stranke Matej Arčon, sicer nekdanji noovogoriški župan, se bo za mandat potegoval v obeh novogoriških okrajih. Zdravnik Danijel Bešič Loredan bo kandidiral v Piranu, v primeru Golobovega mandatarstva pa se mu morda obeta celo mesto zdravstvenega ministra, je napovedal pred začetkom konvencije. Nepovezana poslanka Janja Sluga bo kandidirala v Celju, Jurij Lep pa v Rušah. Nekdanji boksar Dejan Zavec bo kandidiral na Ptuju, nekdanja novinarka in nekdanja poslanka Pozitivne Slovenije Tamara Vonta v Krškem, nekdanji poslanec in aktualni župan Tržiča Borut Sajovic v Tržiču, nekdanji predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope Darko Krajnc pa v Pesnici.

»Želimo si spremeniti politični ustroj, zato si moramo prizadevati za ustavno večino. Želimo si preobraziti Slovenijo – ker Slovenija to potrebuje.«

»To bo referendum o demokraciji v Sloveniji,« je na robu konvencije o prihajajočih volitvah še povedal Robert Golob. Dejal je tudi, da bo takoj po volitvah potrebno formulirati koalicijo, saj trenutno vladajoči koaliciji ne smejo dopustiti »še šest mesecev zavlačevanj, da bi lahko naprej uničevali državo«. S številom poslanskih mest, ki jih bodo dobili v stranki, se ne obremenjuje preveč, vendar pa si želi, da bi uspeli sestaviti koalicijo z vsaj šestdesetimi poslanci – se pravi računa na ustavno večino. »Želimo si spremeniti politični ustroj, zato si moramo prizadevati za ustavno večino. Želimo si preobraziti Slovenijo – ker Slovenija to potrebuje.«

