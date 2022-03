»Orbán vladavino prava razume kot orožje«

IZJAVA DNEVA

"Najbrž vam je znano, da se je Orbán iz liberalca, kot je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, počasi prelevil v desno usmerjenega populista. Sam sem že v času, ko je vodil prvo vlado med letoma 1998 in 2002, opazil tendence, ki mi niso bile všeč, denimo v njegovem razumevanju prava. Orbán vladavine prava ne dojema kot vrednote, ki jo je treba zaščititi, temveč pravo razume kot orožje. V vodstvu stranke Fidesz je veliko pravnikov in mojih nekdanjih študentov ekonomije, ki jim zakoni služijo za nadzor. Danes že skoraj nad vsemi družbenimi podsistemi. Ne verjamejo v tržno ekonomijo. Kot ekonomist zaupam občutkom ljudi, njihovemu instinktu, motivom. Če si delavec, želiš dobro zaslužiti, če si raziskovalec, želiš raziskovati, in če si podjetnik, želiš imeti dobiček. Orbánova ideologija pa temelji na tem, da želi ljudi prepričati, da je tisto, kar počne, pot k razvoju. A seveda ni tako, Orbánovemu načinu delovanja na gospodarskem področju pravimo pajdaški kapitalizem in ne konkurenčno podjetništvo. Zato sem se potiho poslovil in se povsem posvetil profesuri."

(Péter Ákos Bod, nekdanji svetovalec Viktorja Orbán​a, zdaj svetovalec Orbánovega protikandidata Petra Márki-Zaya za gospodarsko politiko, o tem, zakaj se je razšel z Orbánom; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)