Beović: »Smo že v novem valu, ki ga povzroča nova različica omikrona«

Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović opozarja na BA.2 različico omikrona, a o zaostrovanju ukrepov se v Sloveniji ne razmišlja, saj je število tistih, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, nizko

Dr. Bojana Beović, sicer tudi predsednica zdravniške zbornice

© Uroš Abram

"Mislim, da smo že v novem valu, ki ga očitno povzroča nova različica omikrona, torej tako imenovani BA.2, ki je nekoliko bolj kužen od prejšnje variante BA.1," je za TV Slovenija povedala vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojan Beović.

Dodala je, da k porastu okužb do neke mere pripomorejo tudi sproščeni ukrepi. O zaostrovanju ukrepov pri nas pristojni trenutno ne razmišljajo, saj ostaja nizko število tistih, ki zaradi potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, je poročala TV Slovenija.

"Še vedno se mi zdi zelo smiselno, da ohranimo maske v zaprtih prostorih ob tem intenzivnem širjenju virusa," je ob tem dodala Beović. V Sloveniji pa je trenutno po njenih podatkih nova različica prisotna pri tretjini okuženih.

"Gre za varianto omikrona, ki ni toliko drugačna, da bi zaslužila novo črko. Je pa nekoliko bolj kužna, kar povzroča, nove valove ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah," pravi in pojasnjuje, da se v redkih primerih že dogaja, da za omikronom ponovno zbolijo ljudje, ki so že preboleli BA.1 različico, nato pa se okužijo še z BA.2 dve različico.

V soboto je bilo ob po uradnik podatkih pristojnih institucij 612 PCR-testih in 5632 hitrih antigenskih testih potrjenih 1474 okužb. Prejšnjo soboto jih je bilo 1108.

Po podatkih ministrstva za zdravje se v slovenskih bolnišnicah zaradi covida-19 zdravi 133 bolnikov. Zdravljenje na oddelkih za intenzivno nego zaradi covida-19 potrebuje 48 bolnikov, s covidom-19 je pa je po uradnih podatkih umrlo šest bolnikov.

Zaradi covida-19 je hospitaliziranih šest bolnikov manj kot dan prej, na oddelkih intenzivne nege pa zaradi covida-19 zdravijo tri bolnike manj kot dan prej.

Skupno je sicer hospitaliziranih 341 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi covida-19 in s covidom-19. To je deset več kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 58, kar so trije manj kot dan prej.

Po podatkih NIJZ je v državi trenutno 32.946 aktivnih primerov okužb, kar je 7290 več kot pred enim tednom. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 2673. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev pa po zadnjih podatkih znaša 1555.