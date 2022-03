V soju medijskih žarometov

Danes je nov dan

Kolektivna moralna panika se je preusmerila s pandemije na vojno v Ukrajini. Poročila se ne začenjajo več s številom okuženih, temveč s stanjem mednarodnih odnosov v Vzhodni Evropi. Četudi manjša izpostavljenost novicam o covidu pripomore k občutku večje varnosti, pa trend okužb ni (več) padajoč.

Z ukinjanjem omejitev za preprečevanje širjenja virusa, kot so obvezno nošenje mask, pogoj PCT in obvezna karantena, se zdi, da je spet vse po starem. A tako dojemanje trenutne situacije je privilegirano. Osebe s kroničnimi boleznimi in različnimi vrstami telesne oviranosti virus ogroža bolj kot zdrave. Zanje povratek v svet, ki jih ne ščiti več solidarno, ni preprost, predvsem pa jih uokvirja v drugost, kjer njihova življenja niso tako pomembna kot ostala življenja.

Četudi so novice o covidu nadomestile novice o vojni, pa splošno sporočilo – če ga želimo slišati – ostaja enako: nekateri se pač ne morejo pretvarjati, da eden ali druga ne obstajata.

