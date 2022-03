Mazzini: »Nasprotniki cepljenja so večinoma prešli na prorusko stran«

IZJAVA DNEVA

"Na lastne oči sem videl: nasprotniki cepljenja so večinoma prešli na prorusko stran. Ne samo pri nas, po vsem svetu je tako. Zanimivo je, kako so raztegnili svojo prejšnjo covidno miselno shemo na vojno v Ukrajini, kot bi imeli vgrajeno eno samo logiko obdelave podatkov. Tole je kratek povzetek moje raziskave na našem delu Facebooka: tisti, ki so povsem zanikali obstoj virusa, zdaj zanikajo obstoj vojne. Tisti, ki so bili proti cepljenju in prisegajo na lastno telo, zagovarjajo Putina. Tisti, ki so bili proti obveznemu cepljenju, pa so šli v moralni relativizem, češ, vsi so krivi, nič ni tako, kot je videti."

(Pisatelj in kolumnist Miha Mazzini o tem, da tisti, ki so zanikali obstoj covida-19, zdaj zanikajo obstoj vojne; via siol.net)