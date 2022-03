»Ognja ne more pogasiti človekoljubno zlagani predvolilni selfi z Zelenskim«

IZJAVA DNEVA

"Ne gre si zatiskati oči pred dejstvom, da gori Evropa. Pomemben del goriva na tem ognju je v dvoličnosti zahodne politike. Ta je tokrat sicer stopila skupaj v podporo Ukrajini, a še do pred kratkim se je marsikatera zahodna politična sila priklanjala Putinu in morda le s kakšno dvignjeno obrvjo, večinoma pa s tišino pospremila vse, kar je to vojno napovedovalo: od smrti novinarjev, ki so bili kritični do Kremlja, do sodnega utišanja političnih nasprotnikov, od nepopolne demokracije v devetdesetih do popolne avtoritarne nočne more današnje Putinove Rusije. Z nekaj olajšanja lahko pogledamo na trenutno sočutno Evropo, ki sprejema begunke in begunce, a kako se lahko trepljamo po ramenih, če medtem ljudje z nekih drugih vojnih žarišč v brezupnih čolnih smrti bežijo prek morja in niso deležni te iste človečnosti? Rasizem se je v teh dneh razkril v svoji najgrozljivejši podobi."

"Od vsega tega še najbolj zabolijo nova cesarjeva oblačila tistih, ki danes glasno žugajo proti nedemokratičnim praksam v Rusiji, doma pa uveljavljajo podobna avtokratska načela cenzure in grobijanske politične kulture. Da, lepe vasi lepo gorijo. A tega ognja ne more pogasiti človekoljubno zlagani predvolilni selfi z Zelenskim."

(Roman Kuhar, doktor sociologije, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v Delovi kolumni o tem, da se še do pred kratkim marsikatera zahodna politična sila priklanjala Putinu)