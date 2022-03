»Še vedno ne vemo, kaj se je Janša v Kijevu pogovarjal, kaj je obljubil«

IZJAVA DNEVA

"Sama se strinjam, to je pogumno dejanje, je pa povezano z nekaj dilemami. Prva, tja niso šli z mandatom EU. Druga, še vedno ne vemo, kaj se je naš predsednik vlade v Kijevu pogovarjal, kaj je obljubil, kaj so bila glavna sporočila. Upam, da bo slovenska javnost enkrat to izvedela. Tretja dilema pa je, zakaj z obiska, ki je skriven, toliko fotografij in objav?"

"Ob pozitivnem vidiku se torej postavlja vprašanje, s kakšnim namenom, poleg izraziti solidarnost Ukrajini, je naš predsednik vlade še šel v Kijev."

(Marta Kos, zunanjepolitična svetovalka predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, o obisku predsednika vlade Janeza Janše skupaj s premieroma Poljske in Češke v Ukrajini; via zurnal24.si)