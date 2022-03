Janša v Ukrajino pošilja oboroženo vojaško diplomatsko misijo

Precej neobičajna poteza mešanja vojske, politike in diplomacije

Janez Janša in višegrajci pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem

© president.gov.ua

Po poročanju spletnega portala 24ur.com naj bi Janševa vlada danes na dopisni seji sprejela sklep, s katerim bi v glavno mesto Ukrajine poslali ekipo diplomatov prostovoljcev, ki pa je niso našli na ministrstvu za zunanje zadeve, temveč na ministrstvu za obrambo. "Objava Janeza Janše na Twitterju, da bomo v Kijev vrnili diplomatsko predstavništvo, je bila očitno mišljena zelo resno in novi odpravnik poslov naj bi bil potrjen že danes. Z odločitvijo pa naj bi Janez Janša jutri seznanil voditelje zveze Nato in EU na izrednem vrhu v Bruslju," so zapisali na 24ur.com.

Po neuradnih informacijah omenjenega spletnega portala naj bi na ministrstvu za zunanje zadeve več dni mrzlično iskali prostovoljca, ki bi bil pripravljen tvegati pot in delo v oblegani prestolnici Ukrajine, a ga po poročanju 24ur.com med ekipo ministra Anžeta Logarja v Mladiki ni bilo. "Tako se je vlada obrnila na ministrstvo za obrambo in tam našla častnika, podpolkovnika, ki naj bi ga začasno premestili v diplomatsko službo, zaposlili na MZZ in z ekipo poslali v Kijev. Razmere v Kijevu sicer niso najboljše, ruska vojska je bila sicer potisnjena nekoliko dlje od središča mesta, a severne dele skoraj dnevno obstreljujejo z raketami in granatami," so še zapisali na 24ur.com ter dodali, da gre za zelo neobičajno potezo mešanja vojske, politike in diplomacije.

To sicer pri Janši ni nič novega, saj je svojega dolgoletnega prijatelja in plezalnega partnerja, brigadirja Bojana Pograjca, že večkrat poslal iz vojske v politiko in potem znova nazaj v vojsko. "Iz vojske je Janša Pograjca, ki naj bi bil tudi navzoč na obisku premierja v Kijevu, vzel v kabinet za državnega sekretarja, sedaj pa naj bi šel še v diplomatske vode, za veleposlanika na Poljskem," so zapisali na 24ur.com

Janša kljub zaostrenim in nevarnim vojnim razmeram v Kijev pošilja neobičajno vojaško misijo, ki v tem času kaj dosti diplomatskega dela ne bo mogla opravljati.

"Če vsa EU v diplomatskem korpusu nima nekoga, ki je vsaj toliko pogumen, kot je diplomat Vatikana, potem nismo vredni, da imamo diplomacijo," je med drugim o dotični zadevi na Twitterju zapisal Janša in dodal, da to "velja tudi za slovensko diplomacijo".