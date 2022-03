»Vsak upor v zgodovini so sprožili mladi«

IZJAVA DNEVA

"Novega sveta ne bo. Mi staruhi se vedno bolj zanašamo na mlade, na take, kot so Jaša Jenull, Nika Kovač, pravna mreža za varstvo demokracije. So mladi ljudje, ki ne počivajo, ki znajo biti zares ogorčeni. Vsak upor v zgodovini so sprožili mladi. Mi staruhi pa jih podpiramo s tem, da smo navzoči. Jaz sem jih podprla tudi z novo pesniško zbirko Vladavina muh, ki je politična satira. V njej obdelam vso politično svinjarijo sedanje vlade."

(Vsestranska umetnica Svetlana Makarovič, ki se vsak petek udeleži protivladnega protesta, o tem, ali smo se ob izbruhu vojne v Ukrajini zbudili v nov, drugačen svet; v intervjuju za Delo)