»Pred našimi očmi se podira evropska ureditev«

IZJAVA DNEVA

"Invazija v Ukrajini in njena podreditev predstavljata le del širših prizadevanj ruskega predsednika, da Rusiji povrne veljavo nekdanje Sovjetske zveze in carske Rusije. Prizadevanj, da se kolo zgodovine zavrti nazaj in da se evropski in s tem tudi svetovni politični, varnostni in pravni red postavi na drugačne temelje, kot so bili izgrajevani po drugi svetovni vojni. V njem bi bilo zelo malo prostora za enakopravno sodelovanje med državami, za obstoj mednarodnih organizacij ter mednarodnega prava in veliko za uveljavljanje gole sile in diktata močnejših, ki razpolagajo z nuklearnim orožjem. Tudi z njim je na začetku invazije grozil ruski predsednik. Pred našimi očmi se v teh dneh podira evropska ureditev, zajeta v helsinškem sklepnem dokumentu iz leta 1975, ki ga je podpisala Sovjetska zveza in nasledila Rusija."

(Dr. Božo Cerar, veleposlanik v pokoju, o tem, da bi morala vojna v Ukrajini skrbeti vsakega med nami; v kolumni za MMC RTV Slovenija)