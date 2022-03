Ljudski junaki za lahkoverne

Danes je nov dan

V težkih časih rabimo močne voditelje, da nam razložijo ustroj sveta in nas povedejo zmagi naproti, kajne? Populizem s prepričanjem, da za kompleksna vprašanja obstajajo preproste razlage, goji vero v teorije zarote – sočasno pa sovpada z večjo lahkovernostjo. In čeprav ta nagnjenja obstajajo na celotnem političnem spektru, je v Evropi v porastu predvsem desni populizem – in to prav kot odziv na življenjske pogoje, ki jih povzroča neoliberalizem sam.

V tej luči je hitro jasno, kakšnih prijemov se pri nas pred volitvami poslužuje aktualna vlada. Deli bon(bončk)e in niža zneske na položnicah, da se naslika kot priljudna, medtem pa si sama potiho polni žepe. Janši prav tako ni pod častjo trpljenja v Ukrajini obrniti v svoj prid: na TikToku svojo vlogo ob osamosvojitvi brezsramno primerja z Zelenskim, skupaj z višegrajskimi fanti pa požrtvovalno odpotuje v oblegan Kijev, da lahko vsi vidimo, kakšen neomajen junak je. Bomo nasedli očitnim političnim trikom – ali volili preudarno?

