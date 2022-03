Kdo je kupil stanovanje, v katerem živi Aleksandra Pivec?

Nekdanja ministrica še zdaj trdi, da ni lastnica nobene nepremičnine

Aleksandri Pivec ne uspeva skrivati privilegijev in razkošja

Vse od prihoda v politiko Aleksandra Pivec javnosti pojasnjuje, da nima v lasti nobenega večjega premoženja. Uradno ni lastnica nobene nepremičnine in osebnega vozila. Še jeseni 2020, ko je bila že dve leti ministrica za kmetijstvo v vladah Janeza Janše in Marjana Šarca, je poudarjala, da na bančnih računih nima prihrankov. A kot razkriva spletni portal Necenzurirano.si, ji je kljub temu uspelo rešiti stanovanjski problem.

"Čeprav ima Aleksandra Pivec stalno prebivališče še vedno prijavljeno na Ptuju, že od lani živi v Ljubljani – v stanovanju na vrhu Vile Šmartinka, novozgrajenega objekta na območju trgovskega središča BTC. Da prebiva tam, nam je potrdilo več med sabo nepovezanih virov. To dokazuje tudi njeno ime na poštnem nabiralniku v pritličju zgradbe. Toda precej težje je ugotoviti, kdo je v resnici lastnik stanovanja, v katerem že več mesecev živi nekdanja ministrica za kmetijstvo. Sama nam tega včeraj ni razkrila," so na portalu Necenzurirano.si zapisali novinarji in obenem napovedali, da bodo jutri objavili že nove podrobnosti o "skrivalnicah Aleksandre Pivec in nejasnostih, povezanih z njenim premoženjem".

V danes objavljenem članku pa so razkrili, da so po več mesecev trajajoči preiskavi ugotovili, da Aleksandra Pivec živi v stanovanju, katerega pravi lastnik ali lastnica je v zemljiški knjigi skrita. Po podatkih portala Necenzurirano.si je bilo stanovanje kupljeno le dva dni po ustanovitvi njene stranke Naša dežela, in to brez posojila. Prodajalec, projektno podjetje v lasti ptujskega gradbinca GP Drava, je šel kupcu zelo na roko, saj mu je stanovanje prodal po izjemno nizki ceni, za polovico nižji od tržne, so dodali.

Od istega prodajalca v isti zgradbi so 25 stanovanj v istem obdobju kupila tudi tri ministrstva: za notranje zadeve, obrambo in javno upravo. "V enem od večjih stanovanj v lasti države danes živi Tomaž Pivec, nekdanji soprog Aleksandre Pivec, sicer nekdanji uslužbenec policijske uprave v Murski Soboti, ki je od junija lani zaposlen na generalni policijski upravi v Ljubljani. Premeščen je bil v času, ko je že začela delovati stranka Naša dežela," še razkrivajo na portalu Necenzurirano.si in dodajajo, da bi moralo ministrstvo za notranje zadeve stanovanja prednostno dodeliti policistom s štiri- ali petčlanskimi družinami. Toda Tomaž Pivec v njem živi sam. Preostali člani družine namreč živijo v "penthouse" stanovanju, kjer prebiva Aleksandra Pivec.

"Janez Janša upa, da se bo na prihajajočih volitvah v parlament prebila tudi stranka Naša dežela Aleksandre Pivec, s katero bi nato sestavljal koalicijo. To se vidi tudi v podpori, ki ga Pivčeva uživa pri strankarskem propagandnem aparatu," so opozorili novinarji omenjenega portala, ki so Aleksandri Pivec že konec decembra poslali vprašanja o njenem premoženjskem stanju, a nanje ni konkretno odgovorila. Večina prvakov domačih političnih strank z razkrivanjem premoženja, ki ga mora prijavljati tudi Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), nima težav. Aleksandra Pivec ob skrivalnicah z lastništvom stanovanja, v katerem živi, vodi tudi razkošno predvolilno kampanjo. Kdo jo v resnici financira, še vedno ni jasno. Kot že omenjeno, sama trdi, da "nima prihrankov".

Aleksandra Pivec kot nekdanja kmetijska ministrica

Kot razkriva Necenzurirano.si je kupec stanovanje plačal brez posojila, z lastnim denarjem, do danes pa se ni vpisal v zemljiško knjigo. V njej je po letu dni kot lastnik še vedno vpisano podjetje Projekt Šmartinka, investitor objekta. Novi lastnik nepremičnine se ne želi razkriti. Direktorica podjetja Projekt Šmartinka Patricija Kovačec izjav za Necenzurirano.si ni želela dajati, spletni portal pa je opozoril, da gre za nekdanjo mestno svetnico s Ptuja, od koder prihaja tudi Aleksandra Pivec. "Njen soprog je Sašo Kovačec, lastnik in direktor GP Drava, ki je zgradilo Vilo Šmartinka. Patricija Kovačec je bila dejavna tudi v lokalni politiki. Bila je članica liste nekdanjega župana Mirana Senčarja – in to v času, ko je Aleksandra Pivec vodila občinski zavod Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Bistra," so dodali.

Po naših podatkih novinarjev portala Necenzurirano.si je za 82 kvadratnih metrov veliko stanovanje v enem najbolj zaželenih delov Ljubljane lani odštel vsega 144.000 evrov, torej zgolj okoli 1760 evrov na kvadratni meter. To je daleč najmanj od cene vseh prodanih stanovanj v zgradbi. Za primerjavo so na portalu omenili, da se je v zadnjih dveh letih cena stanovanjskih nepremičnin, tudi starejših, na tem območju v povprečju gibala pri okoli 3000 evrih na kvadratni meter. Na vprašanje portala, zakaj je kupec dobil tako ugodno ceno, Patricija Kovačec prav tako ni želela odgovoriti.