Evropsko sodišče pritrdilo ustavnemu

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice o pravici do protestov v času epidemije je videti, kot bi bila prevod odločbe slovenskega ustavnega sodišča

Tudi na zadnjih petkovih protestih je policija delila kazni zaradi »nedovoljenih« protestov

© Borut Krajnc

Predsednik vlade Janez Janša in drugi visoki predstavniki vlade in SDS so zadnje leto krivdo za širjenje virusa in presežne smrti večkrat pripisali ustavnemu sodišču. Tako je bilo tudi, ko je to odločilo, da so prepovedi ali nesorazmerne omejitve pravice do zbiranja, združevanja in izražanja kritičnega mnenja, torej do protesta, celo v času epidemije protiustavne. O teh vprašanjih je pred dnevi prvič razsodilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Njegova odločba se zdi kot kopija odločbe slovenskega ustavnega sodišča.