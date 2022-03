Konec neke neumnosti

Ustavno sodišče zavrglo predlog za prepoved političnih strank Levice in SD zaradi očitne neutemeljenosti

Neumorni Vili Kovačič, prelagatelj prepovedi strank Levice in SD, na shodu v podporo materinski in očetovski ljubezni pred ustavnim sodiščem, 10. marca letos

© Gašper Lešnik

Ko je v začetku leta Vili Kovačič vložil pobudo za presojo (proti)ustavnosti delovanja Levice in Socialnih demokratov, so ustavni sodnice in sodniki napovedali absolutno prednostno obravnavo, da bi zadeva čim manj vplivala na volitve, ki bodo 24. aprila. Dan pred začetkom volilne kampanje so vpleteni prejeli pričakovano odločbo, pobudo so zavrnili kot očitno neutemeljeno. Po domače rečeno, kot pobudo, ki glede na veljavno domače in evropsko pravo nima stika z realnostjo.