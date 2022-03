Katera domača podjetja dajejo največ za oglaševanje v medijih SDS?

Tretjino so prispevala slovenska podjetja

Ko je bil Aleš Hojs še direktor Nova24TV, mu je Izet Rastoder plačal skupaj 122 tisoč evrov za oglaševanje banan. Takoj ko je Aleš Hojs postal notranji minister, se je njegov takratni državni sekretar Franc Breznik urgentno sestal z Izetom Rastoderjem. Seveda zaradi donacije banan.

Medijska skupina SDS, ki jo sestavljajo televizija Nova24, njena spletna stran in leta 2018 še okoli 13 lokalnih ali regionalnih spletnih strani, je po bančnih podatkih, s katerimi razpolagamo, tedaj na leto stala okoli milijon evrov. Največji delež, okoli 70 odstotkov, so k temu prispevala madžarska gradbena podjetja, ki so blizu vladi Viktorja Orbána in denar v večjem delu dobivajo od države in projektov EU. Ta denar v medijsko skupino prihaja v obliki nikoli vrnjenih posojil ali dokapitalizacij. A prav tako zavidanja vredno vsoto, dobro tretjino, so po našem izračunu prispevala slovenska podjetja v obliki stroškov za oglaševanje. V letih 2017 in 2018 je bil sodeč po naših podatkih tako daleč največji oglaševalec oziroma plačnik