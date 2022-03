Kitajsko-ruski denar za medije SDS

Medijsko skupino Nova24TV je v ključnem trenutku finančno rešil Orbánov odvetnik János Kristóf Kosik

János Kristóf Kosik, Orbánov odvetnik, ki je leta 2018 pred parlamentarnimi volitvami rešil medije SDS. Po letu 2020, pravi, je predvsem kitarist.

Maja leta 2018 je Večer poročal o nenavadni, skoraj 800 tisoč evrov težki finančni injekciji, ki je tik pred parlamentarnimi volitvami prišla v medijska podjetja, povezana s SDS. Desetega aprila 2018 naj bi se tako v notarski pisarni Nade Kumar v Ljubljani zglasila Madžara in sodelavca Peter Schatz in Agnes Adamik. Prvi je kapital svojega podjetja Ripost povečal za 380 tisoč evrov, druga pa je kapital svojega podjetja Crecol media povečala za 403 tisoč evrov. Na Večeru so se tedaj spraševali, od kod sta dobila toliko denarja in ali nemara ni to madžarska pomoč predvolilni kampanji stranke SDS. In imeli so prav. Ta denar je tik pred volitvami medije SDS rešil pred bankrotom. In če mu sledimo do izvora, je prišel iz Kitajske in Rusije.