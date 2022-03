Kdo vse se bo potegoval za glas volivcev in kakšne so razlike med kandidati

Še mesec dni

Magnifico in rumena žica na programsko-volilni konvenciji Gibanja Svoboda

© Borut Krajnc

Štiriindvajsetega marca, 30 dni pred aprilskimi volitvami, je bil zadnji dan, do katerega so morale stranke pri volilnih komisijah posameznih volilnih enot vložiti vsaka svojo kandidatno listo. To so storile. Do volitev je mesec dni, boj za sedeže v parlamentu se je začel.