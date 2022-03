Česa se avtokrati najprej lotevajo?

IZJAVA DNEVA

"Česa se avtokrati najprej lotevajo? Ker, seveda, dobro v srcu mislijo. Civilna družba, se je izkazalo, je po navadi prva na udaru. Sledita vladna cenzura medijev ter obče nadlegovanje novinarjev in novinark. Slovenija danes je šolski primer tega. Kdor je zadnji dve leti živel v Sloveniji in njegove ali njene medijske diete ne sestavljajo zgolj režimska blebetala ruske sorte, tiste sorte, ki recimo brutalen Putinov napad na Ukrajino ljudstvu doma prodaja, kot da je Rusija tista, ki je napadena in da v Rusiji bombardirajo porodnišnice …, tisti in tista ve, da aktualna vlada civilne družbe žive ne prenese, ve, da so finančno skoraj izstradali STA, in s tesnobo gleda prevzem RTV-ja ter trganje kritičnih oddaj pri živem telesu. Da o pogromu, ki ga izvajajo koprive na družbenih omrežjih proti vsem, ki si drznejo kritizirati hrabrega vodjo, niti ne govorim. Nedvomno, ker dobro v srcu mislijo."

(Kolumnistka Nataša Briški za zadnji predvolilni Studio City o študiji švedske univerze Göteborg, ki je pred dnevi objavila rezultate obsežne študije o stanju demokracije po svetu)