»Letošnje volitve bodo manifest generacije ljudi, ki ne želijo biti obremenjeni s preteklostjo«

IZJAVA DNEVA

"Zato bodo letošnje volitve manifest generacije ljudi, ki ne želijo biti obremenjeni s preteklostjo, ki so odrasli v samostojni državi. To bo manifest generacije, ki je prehodila tranzicijsko pot mlade države od začetkov do vstopa v Evropsko unijo, kar je predstavljalo etapni cilj teženj slovenskega naroda, izražen na plebiscitu. In ključno, tokratne volitve bodo manifest ljudi, ki so odraščali v državi, ki je kljub številnim napakam in težavam vendarle ohranjala nizko stopnjo socialne neenakosti, razvijala javne sisteme od šolstva do zdravstva, omogočala zadovoljivo ekonomsko stabilnost ter gradila na vrednotah demokracije, tolerance in spodobnosti."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da letošnje volitve ne bodo običajne volitve, ampak bi lahko predstavljale temelj za bodoče desetletje razvoja)