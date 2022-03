»Višegrad, ki se mu z Janezovo potjo v Kijev pridružuje Slovenija, je čuden plemenski pakt«

IZJAVA DNEVA

"Vlak, ki ni bil vlak miru, je imel le eno napako v matrici, ki je bila videti kot déjà vu. Na vlaku je manjkal višegrajski prvak Viktor Orbán, ki ga zahodna Evropa in ZDA že prepoznavajo kot nekredibilnega zaveznika Zahoda, ki deklarativno podpira upor Ukrajincev in obrambo zahodnih vrednot, medtem ko je iz Madžarske napravil ruski duplikat in svoje medije v teh dneh polni s protiukrajinsko propagando, prekopirano od Kremlja."

"Višegrad, ki se mu z Janezovo potjo v Kijev pridružuje Slovenija, je čuden plemenski pakt. Med njegovimi članicami ni prave ljubezni, zato ni čudno, da ga krepi zaostren vojni konflikt v neposredni bližini. Štirje možje vedo, da se v vojni oblikujejo megasile in da se mali narodi v njih radi izgubijo. Ironija Višegrada je, da nacionalne mitologije držav članic sploh niso kompatibilne. Morda si niso tako odkrito sovražne kot ruska in ukrajinska, a višegrajski nacionalizmi se vsi hranijo z zgodbami o zgodovinskih krivicah in drobljenju ozemelj skozi čas. Odpiranje mitoloških bukev nacionalističnih fanatikov sproža vrtoglavico: od Norika prek Karantanije, čez Samovo plemensko skupnost in veliko poljsko kraljestvo, vse do Madžarske, ki končno mirno spi, ker so ji povrnjena ozemlja nekdanjega imperija. V srcu vseh evropskih nacionalizmov leži otroška igra. Zemljo krast."

(Novinarka, literarna kritičarka in esejistka Mojca Pišek v Delovi kolumni o tem, da je na vlaku za Kijev manjkal višegrajski prvak Viktor Orbán)