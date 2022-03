»Javno zdravstveno varstvo je ključna naloga socialne države«

IZJAVA DNEVA

"Javno zdravstveno varstvo je ključna naloga socialne države. Volilci bi morali budno spremljati, kaj so stranke zapisale o njem v svoje predvolilne programe. Večina besedil slovenskih strank spominja na izjave zmagovalk lepotnih tekmovanj o miru, sreči in odpravi svetovne revščine: vse stranke se zaklinjajo, da bodo zagotovile dostopnost do zdravstvenih storitev za vse, skrajšale čakalne vrste in odpravile korupcijo; pri analizi vzrokov in še zlasti pri sistemskih rešitvah pa so zelo redkobesedne. Izjema pri tem je Nova Slovenija: ima jasno strategijo in predlaga daljnosežne sistemske spremembe; žal so njeni predlogi katastrofalno napačni. Gre za pravi peklenski načrt, za katerim razvidno stojijo zasebne zavarovalnice in zasebni izvajalci, za načrt, kako izvajanje zdravstvene dejavnosti v celoti privatizirati s pomočjo javnega denarja. Pri tem stranki niti koncesionarji ne zadoščajo: namerava jih ukiniti in namesto njih vse zdravnike spremeniti v prave zasebnike, samostojne nosilce zdravstvene dejavnosti, ki se bodo svobodno odločali, ali bodo delali v okviru zasebnega ali javnega zavoda, v obeh primerih seveda kot zasebniki."

(Strokovnjak za zdravstvo in kolumnist Dušan Keber o tem, da program NSi ruši javno zdravsto; via Dnevnikov Objektiv)