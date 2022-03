»To so ljudje brez vere v drugačen, boljši svet«

IZJAVA DNEVA

"In če ravnodušni ljudje na zahodu govorijo o politiki praviloma s posmehom in prezirom zadovoljnih ljudi, ravnodušni vzhodnjaki pogosto govorijo z ogorčenjem, celo z gnusom. Vsi so isti!, Vedno bo isto!, Ljudje so ovce!, Človek je gnoj!, Politika je kurba!, ponavljajo podobne stavke s podobnim zvenom ti ljudje, ko govorijo o Lukašenku, Putinu, Vučiću, Kaczynskem, Janši ali Orbanu. To so namreč ljudje brez vere v drugačen, boljši svet, mali, preponosni ljudje, ki ne želijo priznati premoči posamezniku z imenom in priimkom, niti ne določeni skupini ljudi, marveč jo zmorejo priznati le nečemu večjemu in mogočnejšemu. Usodi, stanju stvari, naravnim zakonom, ali pa globalnim zarotam."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o tem, da na vzhodu ravnodušje ljudi izhaja iz nemoči, iz vdanosti ljudi v usodo oziroma iz zavedanja o nedotakljivosti in neodvisnosti oblastnikov,; via Dnevnikov Objektiv)