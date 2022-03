Zaščitimo kulturno dediščino

Mikhail Evstafiev / Wikimedia Commons

Svet trenutno pestijo številne krize – od podnebnega segrevanja do še vedno trajajoče pandemije, nenazadnje pa smo priča tudi številnim vojnam, ki jih v diplomatskem jeziku sicer označujejo za oborožene konflikte.

Prav vojne so poleg izgube življenj in doprinosa k okoljski krizi glavni krivec tudi za uničevanje bivališč ljudi in živali ter poglavitni razlog za izginjanje kulturne dediščine. Spomnimo se zgolj barbarskega uničevanja spomenikov v sirski Palmiri, podobno usodo pa so doživeli tudi številni drugi kulturni spomeniki.

Vojna vihra v Ukrajini poleg napadov na nedolžne ljudi ogroža tudi številne pomembne objekte kulturne dediščine, ki bodo morda za vselej izginili. A s pomočjo digitalnih arhivov bi lahko že danes vsaj virtualno zaščitili kulturno dediščino. Tako je na primer ameriški tehnološki gigant Google poskrbel za ohranjanje malijske dediščine, ki vključuje tudi več kot 40.000 timbuktujskih rokopisov. Naša dolžnost je, da takšna bogastva zaščitimo pred vojnami in nesrečami.

