VIDEO: Will Smith na oskarjih primazal klofuto Chrisu Rocku

Incident je presenetil organizatorje, ki so lahko samo izklopili ton v ameriškem prenosu, gledalci v drugih državah po svetu pa so lahko slišali vse

myjEoDypUD8

Letošnja 94. podelitev filmskih nagrad oskar bo ostala v spominu po odmevnem incidentu, ki ga je sprožil komik Chris Rock pred najavo nominirancev za oskarje za dokumentarne filme, ko se je šalil na račun soproge igralca Willa Smitha Jade Pinkett Smith. Will Smith je stopil na oder in Rocku primazal klofuto.

Komik je bil šokiran, Smith pa je nanj še zakričal, naj ne izgovarja ženinega imena. Chris Rock mu je odvrnil, da bo to storil in dodal, da je bil to največji trenutek v zgodovini oskarjev.

Chris Rock je namreč povedal, da se veseli naslednjega filma G.I. Jane in se norčeval iz Jade Pinkett Smith zaradi njenega videza.

Igralka naj bi imela težave z boleznijo, zaradi katere ji izpadajo lasje in Willu Smithu se je zdela šala preveč neokusna, zato se kar fizično lotil voditelja prireditve Chrisa Rocka.

Smith se je kasneje za svoje dejanje opravičil.

qaN0whso7bc