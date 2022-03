Simbol vsega, kar je narobe z Janševo vlado

Samovolja in zlorabe položajev, ignoriranje veljavnih pravil in predpisov, konstantni napadi in maščevalnost do vseh, ki jim ne aplavdirajo

Janez Janša, predsednik vlade, in njegov minister ter strankarski kolega iz vrst SDS Andrej Vizjak

© Gov.si

Aktivistične in okoljevarstvene oganizacije so na skupni novinarski koferenci opozorile, da so si v zadnjih dveh letih na ministrstvu za okolje in prostor kljuke podajali vplivni lobisti in gospodarstveniki, v medijih pa so se pojavili številni škandali, ki dokazujejo, da prijatelji ministra za okolje in prostor Andreja Vitjaka brez težav dobivajo "številne vplivne pozicije, sredstva in projekte". "Za njegovo delovanje je bil simptomatičen sporni zakon o vodah, ki je skoraj polovico Slovenije povezal v referendumu za čisto in pitno vodo. Nekaj tednov pred volitvami pa se minister Andrej Vizjak ne ustavlja: iz maščevanja do vseh organizacij, ki so se postavile za naravo minister odreka inštitutu Lutra že odobrena evropska sredstva," so opozorile nevladne organizacije.

"Lutrin primer je simbol vsega, kar je narobe z Janševo vlado in našo državo v zadnjih dveh letih. Samovolja in zlorabe položajev, ignoriranje veljavnih pravil in predpisov, konstantni napadi in maščevalnost do vseh, ki jim ne aplavdirajo. To lahko ustavimo skupaj."



Goran Forbici,

CNVOS

"Tovrstno delovanje pa je simptomatično za delovanje te oblasti: oblasti, ki sankcionira vse, ki si do nje drznemo biti kritični, oblasti, ki ne izbira sredstev za napad na ljudi, ki mislijo in delajo dobro. Na tej tiskovni konferenci stojimo, ker smo v tem primeru Inštitut Lutra vsi mi," je dejala Alenka Kreč Bricelj iz organizacije Smet Umet.

Utrinek z današnje tiskovne konference nevladnih organizacij

© Inštitut 8. marec

Inštitut Lutra je namreč dobil sredstva Evropske komisije za projekt LIFE BOBER, za začetek delovanja projekta pa je nujen podpis ministra, ki predstavlja golo formalnost. Minister Vizjak, kot opozarjajo nevladne organizacije, podpisa noče prispevati. Lutra na podpis pogodbe in denar čaka že 13 mesecev. Če želijo prejeti sredstva Evropske komisije, morajo iz lastnega žepa založiti 124.000 evrov. Teh sredstev nimajo.

"Tovrstno delovanje pa je simptomatično za delovanje te oblasti: oblasti, ki sankcionira vse, ki si do nje drznemo biti kritični, oblasti, ki ne izbira sredstev za napad na ljudi, ki mislijo in delajo dobro. Na tej tiskovni konferenci stojimo, ker smo v tem primeru Inštitut Lutra vsi mi."



Alenka Kreč Bricelj,

Smet Umet

Na tiskovni konferenci so se v podporo Inštitutu Lutra zbrale nevladne organizacije, ki so se povezale pri referendumu za čisto in pitno vodo: Smetumet, Umanotera, Pravno informacijski center, CNVOS, Greenpeace, Ekokrog in Inštitut 8. marec.

"Ob tem velja omeniti, da imata Inštitut Lutra in Minister Vizjak jasno zgodovino. Ko je bil Vizjak še zaposlen v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, je Lutra sodelovala v pravnem postopku proti gradnji hidroelektrarne Mokrice. Rezultat enačbe je jasen," je poudarila Petra Meterc iz Inštituta 8. marec. Lutra je dovolj velika organizacija, da je status v javnem interesu ohranila, zato jo minister poskuša finančno izčrpati in ji preprečiti dostop do že pridobljenih evropskih sredstev.

"Ob tem velja omeniti, da imata Inštitut Lutra in Minister Vizjak jasno zgodovino. Ko je bil Vizjak še zaposlen v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, je Lutra sodelovala v pravnem postopku proti gradnji hidroelektrarne Mokrice. Rezultat enačbe je jasen."



Petra Meterc,

Inštitut 8. marec

Zbrane nevladne organizacije so izpostavile, da je minister Vizjak "prvak v onemogočanju varstva okolja". S spremembo Zakona o ohranjanju narave je spomladi 2020 bistveno onemogočil številne okoljske in naravovarstvene organizacije, da se ne morejo vključevati v sodne in pravne postopke. Katarina Bervar Strnad s Pravno informacijskega centra je opozorila sledeče: "Že dve leti te vlade smo soočeni z ukinjanjem sredstev okoljskim in drugim nevladnim organizacijam, z dojemanjem celotnega sektorja kot 'nagajalcev'. V praksi pa smo nevladniki ze nestetokrat na sodiščih in nenazadnje na referendumu dokazali, da imamo zelo pogosto prav in tudi, da nas javnost podpira. Zato je vsako tovrstno dejanje le se izraz nemoči oblasti in podlih poskusov izčrpavanja sektorja, da se nase zmage na sodiscih in drugje ne bi vec zgodile. Kljub temu, da upamo, da bo tovrstnega početja kmalu konec, pa je treba proti vsakem tovrstnem poskusu protestirati in javnost opozoriti na mahinacije vlade."

"Že dve leti te vlade smo soočeni z ukinjanjem sredstev okoljskim in drugim nevladnim organizacijam, z dojemanjem celotnega sektorja kot 'nagajalcev'. V praksi pa smo nevladniki ze nestetokrat na sodiščih in nenazadnje na referendumu dokazali, da imamo zelo pogosto prav in tudi, da nas javnost podpira. Zato je vsako tovrstno dejanje le se izraz nemoči oblasti in podlih poskusov izčrpavanja sektorja, da se nase zmage na sodiscih in drugje ne bi vec zgodile. Kljub temu, da upamo, da bo tovrstnega početja kmalu konec, pa je treba proti vsakem tovrstnem poskusu protestirati in javnost opozoriti na mahinacije vlade."



Katarina Bervard Srtrnad,

Pravno informacijski center (PIC)

O ignoranci trenutne vlade, ko pride do nevladnih organizacij, je opozaril tudi Goran Forbici, direktor CNVOS: "Lutrin primer je simbol vsega, kar je narobe z Janševo vlado in našo državo v zadnjih dveh letih. Samovolja in zlorabe položajev, ignoriranje veljavnih pravil in predpisov, konstantni napadi in maščevalnost do vseh, ki jim ne aplavdirajo. To lahko ustavimo skupaj."