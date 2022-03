RTV meni, da Aleksandra Pivec predstavlja DeSUS

Kako je vodstvo RTV Slovenija sklenilo, da je tudi stranka Aleksandre Pivec Naša dežela parlamentarna stranka

Aleksandra Pivec pred leti, ko je bila še članica stranke DeSUS

Zakon o RTV v drugem odstavku 12. člena pravi: »Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu, je za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj.«

To določbo so v zakon vnesli ob pisanju zakona v SDS, ki so jih pred leti motile nove stranke. Menili so, da te ne bi smele v predvolilnem času dobiti enako mero pozornosti, kot starejše, etablirane stranke. Predvsem pa v SDS niso želeli dovoliti vsakokratnim urednikom na nacionalki, da se sami odločajo, koliko časa nameniti posamezni stranki.

A ko so se v zadnjem času politične razmere spremenile, ko tudi SDS postaja vse bolj odvisna od novih strank, so omenjeni člen obrnili na glavo. Lep primer smo gledalci lahko videli na prvem predvolilnem soočenju t.i. parlamentarnih strank prejšnji teden na RTV Slovenija. Na njem je sodeloval tudi Marjan Podobnik, predsednik zunajparlamentarne stranke SLS.

Zakaj? Zato ker je vodstvo RTV Slovenija sledilo nenavadni razlagi, da je Podobnik del politične stranke, ki je zastopana v parlamentu. Gre za stranko Konkretno, nekdanjo SMC, ki na volitvah nastopa s skupno listo kandidatov strank SLS, Konkretno, Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati.

Sedaj pa je vodstvo RTV Slovenija, ki ga je na najbolj grob način postavila politika, v tem istem politiki servilnem slogu sklenilo, da je tudi stranka Aleksandre Pivec Naša dežela parlamentarna stranka. Natančneje, Naša dežela naj bi bila pravna naslednica parlamentarne DeSUS zato, ker sta od tam k Aleksandri Pivec prestopila dva poslanca, bivša člana DeSUS, Branko Simonovič in Ivan Hršak. Tretja, Mateja Udovič, je k Naši deželi prišla iz SMC.

Če je Naša dežela po mnenju vodstva RTV Slovenija naslednica DeSUS, pa se seveda postavlja vprašanje, ali lahko na soočenjih parlamentarnih strank sploh še sodeluje njihov predsednik Ljubo Jasnič. Namreč, v parlamentu še obstaja poslanska skupina DeSUS, a njihovi člani niso več člani stranke. Iz stranke DeSUS so pravkar poslali svoj protest:

»Nedopustno je ravnanje stranke Naša dežela, ki se razglaša za pravno naslednico stranke DeSUS. Stranka DeSUS je celovita stranka in gre na volitve samostojno s kadrovsko zapolnjenimi vsemi volilnimi okraji. Od kje pravica bivši predsednici stranke DeSUS, da si prilašča nasledstvo stranke, kateri je s svojimi dvomljivimi ravnanji, naredila veliko škode na ugledu v javnosti. Poleg tega je izvedla napad na strankino članstvo, ki ga je pridobivala z lobiranjem pri predsednikih nekaterih občinskih odborov DeSUS. Poslanska skupina DeSUS še vedno nosi naziv po stranki, ki je na volitvah presegla vstopni prag, da so poslanci prišli v Državni zbor RS. Aleksandra Pivec torej manipulira z dejstvi in očitno vrši pritisk tudi na RTV Slovenija s konstrukcijo dejstev, ki ne morejo vzdržati strokovne pravne razlage. Pri tem gre z nivoja politične moči in vpliva za vpletanje v oglaševalski model v predvolilnem času. Na nobeni podlagi stranka Naša dežela ne more biti uvrščena med parlamentarne stranke, saj gre za statusno nov subjekt, ki ji je skupno samo to, da je bila njena predsednica predhodno tudi predsednica stranke DeSUS. Stranka Naša dežela ni nastopala na prejšnjih volitvah in nikoli ni bila zastopana v Državnem zboru.«

Vsi ti zapleti bi bili odveč, če bi urednikom na RTV Slovenija dovolili, da opravljajo svoje delo, brez političnega vmešavanja.

Na RTV sicer menijo, da zgolj sledijo že utečeni praksi, v skladu s katero je denimo na volitvah leta 2014 bila v skupino parlamentarnih uvrščena tudi Alenka Bratušek, kot naslednica dejansko parlamentarne Pozitivne Slovenije. Šlo bi naj za identične okoliščine …

Kakorkoli ‒ vsi ti, od volitev do volitev hujši zapleti glede parlamentarnih strank, ki so tudi v evropskem pravnem redu unikum, bi bili odveč, če bi urednikom na RTV Slovenija dovolili, da opravljajo svoje delo, brez političnega vmešavanja. Kar pa je še en razlog, da je treba sprejeti nov zakon o RTV Slovenija.