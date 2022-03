»Demokracija ni naravno družbeno stanje«

"Pravzaprav nikogar, ki vsaj malo pozna zgodovino, ne bi smelo presenetiti, da se gibalo zgodovine premika enkrat v eno in drugič v nasprotno smer. In to se seveda nanaša tudi na demokracijo oziroma njeno nasprotje – avtokracijo. Demokracija ni naravno družbeno stanje, kar njeni sovražniki, ko se pojavi priložnost, tudi izkoristijo. Pokojni ameriški politolog Samuel Huntington je v tej zvezi napovedal družbene valove, ki nosijo demokratične spremembe. Vendar je istočasno napovedal tudi njihov umik, ko se valovi vračajo na svoje prejšnje mesto. Tako je napovedal, da bo tretjemu valu globalne demokratizacije v večjem delu sveta, ki je sledil padcu Berlinskega zidu leta 1989, sledil nov val, ki bo naplavil različne avtokratične režime in z njimi avtokrate, ki bodo poskušali izkoristiti svojih 'pet minut' zgodovine. Temu smo danes priča v velikem delu sveta in, žal, tudi v naši državi."

(Profesor politologije in sociologije Rudi Rizman o tem, da število avtokracij po svetu narašča; via Dnevnikov Objektiv)