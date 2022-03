»Janša je zelo nevaren človek«

IZJAVA DNEVA

"Politika je v zadnjih letih postala izjemno umazana in nasilna. Zaradi vsesplošne agresivnosti in destruktivnosti, zlasti v sferi družbenih omrežij, svoja politična stališča javno le redko izrazim, konkretno na primer tako, da grem na kakšen protest ali podpišem peticijo. Vse, za kar smo se v osemdesetih letih kot aktivni člani civilne družbe borili in o čemer smo sanjali, se je v zadnjih dveh letih sesulo v prah. Zgrožen sem, kako je mogoče, da moramo po treh desetletjih samostojne države aprila znova na plebiscit, ki bo odločal, ali bomo živeli v avtokraciji ali v demokraciji. Janša je zelo nevaren človek, njegova osnovna politična koda sta vojna in družbeno nasilje; vedno, ko je na oblasti, to postane glavna družbena tema. Janša preprosto ni civilni politik, ampak vojak. Zanj in za Slovenijo bi bilo najbolje, da bi se častno upokojil. Velika večina njegove generacije se je iz politike že zdavnaj umaknila. Njegov odhod bi politično klimo v Sloveniji popolnoma spremenil. Večkrat razmišljam o tem, kakšna bi bila slovenska osamosvojitvena vojna, če bi imel v njej odlično besedo Janez Janša, in se vsakič znova zahvalim Višji sili, da smo imeli Slovenci ob koncu osemdesetih let in na začetku devetdesetih tako dobre in modre politike, ki so v resnici želeli mir in ne vojne."

(Dramaturg in umetniški vodja Vili Ravnjak o tem, da je politika postala umazana in nasilna; v intervjuju za Večer)