Korporacije in najemodajalci sokrivci rekordne inflacije

Lani je inflacija znašala 4,9 %, kar je največ po letu 2008. Povprečen Slovenec si lahko torej z isto količino denarja privošči skoraj 5 % manj kot leto prej, pri čemer napovedi tudi za letos kažejo slabo.

S problemom se sooča ves svet, saj naj bi bila visoka inflacija posledica vojne v Ukrajini in ekonomske nestabilnosti zaradi pandemije. Pri tem številni ekonomisti in mediji pozabljajo še na dva pomembna vzroka, in sicer pohlep korporacij in najemodajalcev.

Največje svetovne korporacije so v letu 2021 dosegle rekordne dobičke in direktorjem izplačevale ogromne bonuse, a zdaj vseeno povečujejo cene svojih izdelkov in storitev ter tako na prikrit način služijo na plečih prebivalstva. Trenutno negotovost izkoriščajo tudi najemodajalci, ki brez večjih razlogov višajo cene najemnin.

Visoka inflacija bo ostala in mogoče vodila v gospodarsko krizo. Korporacije in najemodajalci jo lahko omejijo na zmerni ravni, a postavlja se vprašanje, če bodo to tudi storili.

