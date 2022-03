»Nujno je, da se začnemo zavedati, da je vsak od nas na poti do starosti«

IZJAVA DNEVA

"Nujno je, da se začnemo zavedati, da je vsak od nas na poti do starosti in da so na voljo marsikatere dobre, že predvidene rešitve za starostnike, ampak so jim preprosto nedostopne, saj smo pozabili, da je za njih splet nekaj nedoumljivega. Tako bi bilo nujno treba, da se ponovno avtomatizira pravica do varstvenega dodatka, s čimer se najranljivejšim vrne vsaj delček dostojnosti. Obenem bi bilo treba olajšati dostop do izredne finančne pomoči, izdelati tudi zelo natančen protokol, kako in kje lahko starostnik pride do nujnih prehranskih paketov ... Po domače – organizacijsko bi bilo zanje treba prevzeti skrb, da vstopijo v 'sistem', saj so zdaj prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti."

(Ninna Kozorog, zdravnica in soustanoviteljica Društva za promocijo humanitarne dejavnosti Humanitarček, o tem, kaj morajo razumeti politični odločevalci, ko obljubljajo varno starost; via MMC RTV Slovenija)