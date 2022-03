Gruden: »Putin svojega vzornika tudi v grehih dohiteva na polnih obratih«

IZJAVA DNEVA

"Kdo bi si lahko predstavljal, da se lahko Putinov krvavi pohod za 'demilitarizacijo in denacifikacijo' Ukrajine, ki se je začel z okupacijo Krima pred osmimi leti, konča po receptu, ki ga je pred sedeminsedemdesetimi leti, na tem istem Krimu, pomagal pripraviti njegov zloglasni predhodnik in vse bolj vzornik Josif Visarionovič Stalin."

"Primerjave med Putinom in Stalinom so se morda zdele še pred nekaj leti precej površne, nekakšna cirilična verzija reductio ad hitlerum. Zdaj ni več tako. Vladimir Vladimirovič je naredil vse, da bi takšne primerjave, ne le v cirilici, ampak tudi v germanskih runah, postale še kako relevantne. V intervjuju s svojim hollywoodskim občudovalcem Oliverjem Stonom iz leta 2017 je tako opozoril, da 'pretirana demonizacija Stalina predstavlja napad na Sovjetsko zvezo in Rusijo'. Je pa ob tem dodal, da seveda ne gre pozabiti na vse grozote, ki jih je povzročil stalinizem. Washington Post je ob tem še pred tremi leti ocenil, da te izjave kažejo na to, da Putin sebe vidi kot mehkejšo, Stalin-lite varianto svojega avtoritarnega predhodnika, z vsemi njegovimi vrlinami, a brez grehov. Patriotizem in kult močnega voditelja, brez paranoje. Od te mehkobe danes ni ostalo veliko. Putin svojega vzornika tudi v grehih dohiteva na polnih obratih."

(Pravnik in kolumnist Matjaž Gruden o primerjavah med Putinom in Stalinom; via Večer)