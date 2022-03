The show must go on*

Danes je nov dan

Po dveh letih nemogočih pogojev dela ponovno obratujejo kulturna prizorišča – v polni zasedenosti. Pandemija je bila kriva za odpoved marsikaterega koncerta, za spletna koncertiranja in obvezno vzdrževanje razdalje. Ne le, da so bili tovrstni koncerti finančno nevzdržni, tudi prave atmosfere se ni dalo pričarati. Če so na odrih med pandemijo prednjačili slovenski izvajalci, pa so se zdaj na naše odre začeli vračati tudi tuji glasbeniki.

Dvorane so spet polne, ljudje pojejo, plešejo in dihajo isti zrak. A, ups, covid-19 je še vedno tu in v slabo prezračenih klubih obstaja velika možnost okužbe. Toliko bolj, ker je večina naveličana mask in ukrepov. Nemogoče je živeti v nenehnem strahu pred bližino. Potrebujemo druženje v skupnih prostorih. Potrebujemo sproščene in evforične trenutke (začasne) skupnosti. Potrebujemo ples v ritmu revolucije, kajti brez plesa je ta nesmiselna. Vseeno pa ne polivaj piva in ne kašljaj v soseda, prosim.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.

*Šov se mora nadaljevati