Začetek zbiranja podpisov v podporo predlogu zakona proti škodljivim ukrepom oblasti

60-dnevni rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo predlogu zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države

Inštitut 8. marec poziva na volitve

© Borut Krajnc

Danes bo začel teči 60-dnevni rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo predlogu zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, kot ga predlaga Inštitut 8. marec. Za vložitev predloga novele in začetek zakonodajnega postopka je potrebnih 5000 podpisov, rok se izteče 28. maja. Več informacij lahko najdete na spletnem mestu Gremovolit.8marec.si.

V Inštitutu 8. marec so ob vložitvi pobude pojasnili, da želijo odpraviti ukrepe oblasti, ki so bili v veliki meri sprejeti po hitrih postopkih in brez upoštevanja mnenja strokovnjakov, povečevali pa so neenakost in vpliv politike ter uničevali temelje pravne države. "Dolgo smo se pripravljali na to, da lahko od danes naprej državljanke in državljani oddajo podpis na upravnih enotah po Sloveniji in s tem zahtevajo odpravo nekaterih najbolj spornih zakonskih sprememb pod to vlado," je dejala članica programskega odbora Inštituta 8. marec Kristina Krajnc.

"Dolgo smo se pripravljali na to, da lahko od danes naprej državljanke in državljani oddajo podpis na upravnih enotah po Sloveniji in s tem zahtevajo odpravo nekaterih najbolj spornih zakonskih sprememb pod to vlado."



Kristina Krajnc,

članica programskega odbora Inštituta 8. marec

"Ljudi smo pozvali, da nam pošljejo svoje predloge, in jih združili z našimi ter pripravili svoj predlog zakona, s katerimi želimo odpraviti nekatere najhujše zakonske spremembe, ki so bile sprejete v mandatu te vlade," je takrat izpostavila direktorica inštituta Nika Kovač.

Odpraviti želijo spremembe, ki so bile narejene na različnih področjih, pri čemer so navedli področje sestave svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanje v policiji, izključevanje nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z okoljem, iz postopkov obravnave okoljske problematike, zagotovitev pravne podlage za Uber, povečan vpliv odločanja ministra za kulturo na področju kulturnih programskih in projektnih razpisov ter posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk.

"Organizacija kampanje je pogosto naporna, pogosto imamo občutek, da stvari potekajo prepočasi. Potrebujemo vas, da se nam pridružite. Potrebujemo vas, da skupaj drug drugemu dokažemo, da nismo sami."



Nika Kovač,

direktorica Inštituta 8. marec

Prostovoljci Inštituta 8. marca bodo podpise zbirali pred številnimi upravnimi enotami po celi Sloveniji, je napovedala Kovač. "Organizacija kampanje je pogosto naporna, pogosto imamo občutek, da stvari potekajo prepočasi. Potrebujemo vas, da se nam pridružite. Potrebujemo vas, da skupaj drug drugemu dokažemo, da nismo sami," je zapisala.

Na Facebook strani inštituta pa so zainteresirane med drugim pozvali, naj poleg oddaje svojega podpisa k temu povabijo tudi prijatelje in družino ter dobijo vsaj pet podpisov.